Введение накопительного уровня пенсионной системы в Украине при нестабильной экономической ситуации и риска дефолта грозит потерей пенсионных сбережений

Об этом заявил эксминистр соцполитики Андрей Рева в комментарии «Обозревателю».

По оценкам экспертов, в случае введения накопительного уровня пенсионной системы в нынешних нестабильных экономических условиях пенсионные фонды для обеспечения сохранности вкладов с высокой вероятностью будут инвестировать в государственные облигации внутреннего займа. И в случае дефолта, граждане останутся без пенсионных взносов.

"Деньги от продажи ОВГЗ получит Минфин и будет гасить ими долги, прежде всего внешние. Таким образом, долги будут нарастать, и в один момент все может закончиться дефолтом. Деньги по облигациям не выплатят, а значит, люди останутся без накоплений" – пояснил Рева.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

В то же время экономист Борис Кушнирук считает, что предложенные властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы выгодны только финансовым посредникам, и подчеркнул, что власть не предусмотрела механизмов защиты сбережений граждан.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекты по пенсионной реформе – депутатский «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (рег. №2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (Реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.