На Львовщине попрощались с погибшим на Донбассе бойцов ВСУ
Как передает Politeka.net, об этом сообщил глава местного союза ветеранов АТО Олег Кондратьев на своей страничке в Facebook.
"Умер участник войны на Востоке Украины, солдат Иванов Василий Анатольевич, 1984 г.р., демобилизованный воин Национальной Гвардии Украины, житель Дрогобыча", - говорится в сообщении.
Похороны прошли 29 января.
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"Вечная память герою Украины. Искренние соболезнования семье воина", "Вечная память, сочувствую родным и близким", "Вечная ему память. Герои не умирают", - писали украинцы в комментариях под постом.
Ранее мы сообщали, что боец ВСУ скончался после ЧП на полигоне.
Согласно последним данным, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов.
"Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде", - сказано в сообщении командования.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
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