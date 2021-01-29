На Львовщине попрощались с погибшим на Донбассе бойцов ВСУ

Как передает Politeka.net, об этом сообщил глава местного союза ветеранов АТО Олег Кондратьев на своей страничке в Facebook.



"Умер участник войны на Востоке Украины, солдат Иванов Василий Анатольевич, 1984 г.р., демобилизованный воин Национальной Гвардии Украины, житель Дрогобыча", - говорится в сообщении.

Похороны прошли 29 января.



Украинцы в сети выразили соболезнования родным и близким Руслана.

"Вечная память герою Украины. Искренние соболезнования семье воина", "Вечная память, сочувствую родным и близким", "Вечная ему память. Герои не умирают", - писали украинцы в комментариях под постом.





Ранее мы сообщали, что боец ВСУ скончался после ЧП на полигоне.

Согласно последним данным, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов.

"Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде", - сказано в сообщении командования.