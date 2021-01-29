Женщина ограбила 8-летнего ребенка в Ровно
Подробности преступления сообщили в "ТСН".
Злоумышленница напала со спины: закрыла ему рукой рот и потащила за дом, несмотря на сопротивление ребенка.
Там она обобрала у мальчика 70 гривен, которые были в кармане куртки и скрылась.
Инцидент зафиксировала камера наблюдения.
В полиции уточнили, что травм ребенок не получил. Сейчас женщину разыскивают. Ей грозит от четырех до шести лет тюрьмы.
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Украинцы были в шоке от увиденного:
"Что же это делается!", "Казнить по типу "кровавый орел" и с каждым таким уникумом пока у других не отпадет желание таким заниматься", "Женщине, однозначно, оправдания нет, но жаль что наше правление не задумывается как прожить на наши зарплаты с нашими ценниками, а болели и болели по всем сторон, а кругом бедность и разруха, карантины, безработица и безденежье!", "Боже, последнюю копейку забрать у ребенка, нет слов. Наверное, увидела откуда девочка, брала деньги", - писали пользователи в сети.
Напомним, что одессит зарезал друга после оскорблений.
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