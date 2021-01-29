Украинец совершал надругательства над 13-летней дочкой
Вопиющие подробности рассказали "Волинскькі новини".
Первый инцидент произошел еще летом 2018 года. Тогда отец шестерых детей, пока его жена была на заработках в Польше, совращал свою малолетнюю дочь, обещая ей игрушки и новые вещи.
Все повторилось спустя год.
Правоохранители выяснили, что всего было четыре случая изнасилования.
"В суде мужчина свою вину не признал и отметил, что во всех четырех случаях он не насиловал дочь, а лишь обнажал ее и касался половых органов, получая при этом удовольствие", - сообщили журналисты.
Свои действия насильник объяснил тем, что таким образом хотел подготовить дочь к взрослой жизни, а также снимал нервное напряжение.
Учтя все собранные доказательства, показания экспертов и психологов, суд пришел к выводу, что мужчина виновен. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы.
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