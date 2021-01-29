Фермер на Львовщине удерживает животных в ужасных условиях



Как передает Politeka.net об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Местные жители, которые в ужасе от происходящего, рассказали, что это продолжается уже на протяжении десяти лет.

"Это вроде концлагерь, как у нацистов. Животные живут на поле и кормятся только снегом, а летом - постоянные набеги на соседские поля", - говорится в сюжете.

От холода и голода животные гибнут прямо на глазах у односельчан горе-фермера.

Местные жители пытались спасти скот, но мужчина угрожал им расправой. Ему просто-напросто негде должным образом держать стадо и чем его кормить.

"Жалко животных, жалко. Что могу, то и куплю", - заявил хозяин фермы.

В конце концов он согласился отдать животных волонтерам, которые их приютят.

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