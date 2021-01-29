Снегопад сковал движение в южных областях Украины
Как передает Politeka.net, подробности происходящего рассказали на сайте ГСЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"По состоянию на 14 час 29 января наблюдается местами небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и г. Киеве", - говорится в сообщении.
Из-за непогоды движение ограничено на множестве автодорогах областей.
Продолжающийся уже несколько дней снегопад сковал движение на дороге Киев – Одесса.
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Наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка – Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км)", - сообщили спасатели.
Кроме того проводятся работы по высвобождению транспортных средств, которые попали в "плен" непогоды.
"Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 1 тыс. 800 человек и 1 тыс. 500 ед. техники, в том числе от Службы автомобильных дорог 1 тыс. 700 человек и 1 тыс. 500 ед. техники, от ГСЧС 110 человек и 30 ед. техники", - говорится в сообщении.
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