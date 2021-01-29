49-летний мужчина умер у собственноручно выкопанной могилы
Трагический инцидент произошел в одном и сел на Тернопольщине, передает "Варта".
Мужчину с двумя другими односельчанами попросили выкопать могилу под гроб на кладбище.
После завершения работ, одному из них стало плохо. Он пожаловался на боли в груди и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать 49-летнего мужчину, но не смогли. После приезда следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть.
"При жизни, говорят соседи, пострадавший неоднократно жаловался на боли в сердце. Вскрытие также показало, что мужчина умер в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.
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