Повышение пенсионного возраста – это одна из главных тем разговоров в Украине в последнее время.

Свой взгляд на проблему в программе «Что дальше» на канале «Знай24» излагает экономический эксперт Алексей Кущ.

«Повышение пенсионного возраста – это нарушение негласного общественного договора со стороны власти. Суть этого договора такова. В 1990-е годы прошла массовая приватизация, которая за копейки отдала всё нескольким семьям. Люди закрыли глаза на эти нарушения, поскольку они считали, что государство обеспечит им определённые социальные стандарты: пенсии, низкие тарифы, лояльный возраст выхода на пенсию», - рассказывает Кущ.

Сейчас, по его словам, власть постепенно нарушает этот договор. Люди, которые всё приватизировали, уже закрыли, «запаковали» всё это с помощью различных юридических схем, систем корпоративного управления. К их финансовыми и имущественным активам уже просто так не подберёшься. Они защитили себя от возможной национализации, перепродали активы. Попросту говоря, они уже не боятся, что кто-то придёт и всё это заберёт. Соответственно, они уже не хотят выполнять свою часть негласного договора.

Отсюда идёт и рост тарифов, и ужесточение пенсионной системы. «Предыдущая пенсионная реформа, «имени Гройсмана», была очень грамотно продумана – с точки зрения социального иезуитства. Конечно, в пользу не граждан, а тех, кто её проводил. Можно было повысить пенсионный возраст – но это бы вызвало напряжение в обществе. Вместо этого установили минимально необходимый трудовой стаж. Ведь в последние несколько десятков лет основная масса пенсионеров – это были люди, которые зарабатывали свой стаж во времена СССР. Но их с каждым годом становилось всё меньше и меньше. А в 2025 году в основном на пенсию будут выходить люди, которые весь трудовой стаж заработали уже в независимой Украине. Но 1990-е годы – это кризис, многие тогда официально не работали. 2008 год – тоже кризис, 2014-2015 года – тоже. Люди уезжали работать за границу. Но тут нужен не трудовой стаж, а страховой. Соответственно, с 2025 года будет очень мало людей, которые могут предъявить 35 лет страхового стажа. Так сократят число новых получателей пенсии», - объяснил аналитик.

Ранее, как сообщает Politeka, Кущ советовал украинцам не хранить деньги в банках.

Также он дал прогноз последствий локдауна.