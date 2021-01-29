На Винничине поймали и задержали педофила

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в отделе коммуникаций полиции в Винницкой области.

Логово маньяка полицейские нашли еще летом прошлого года в Жмеринке. 52-летний мужчина в собственной квартире совершал преступления против несовершеннолетних.

"Злоумышленник под разными предлогами заманивал детей к себе в помещение и в дальнейшем демонстрировал им видео порнографического содержания, совершал другие развратные действия. Всего от действий подозреваемого пострадали 11 детей в возрасте от 12 до 14 лет", - сообщили правоохранители.

В ходе обысков у него обнаружили игрушки и детские вещи.

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29 января ему объявили подозрение еще по пяти преступными эпизодами. Если его вину докажут, то мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, извращенец взял в заложники 13-летнюю девочку.

Как сообщала Politeka, нелюдя, напавшего на девочку на Горизонте, уложили лицом в асфальт.

Также Politeka писала, что отчим-педофил поиздевался над 12-летней падчерицей.