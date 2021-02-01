Температурные качели от потепления к морозу сказываются на трассах, в Украине произошло очень много мелких аварий

Так, в Сумской области на мокрой дороге легковушка столкнулась с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 4 человека, состояние одной тяжелое.

Об этом сообщается журналистами ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Самая масштабная авария произошла под Сумами — там легковушка лоб в лоб столкнулся с грузовым микроавтобусом. Травмы получили четыре человека. Водитель легковушки Ниссан пострадал больше, он в реанимации, еще трое его пассажиров — госпитализированы в различных отделений больницы.

На момент ДТП дорога была мокрая от снега, именно поэтому, вероятно, «Ниссан» и занесло на встречку. Водителям советуют быть осторожными именно через резкие скачки температуры.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.