В эфире Черкасского телеканала «Ильдана» лидер партии Общественное движение «Рідна країна» Николай Томенко рассказал о наиболее значительных вызовах, которые ожидают общество в новом году.

Об этом сообщает Знай.юа.

«Помимо общих тем, связанных с эпидемиологической ситуацией и вакцинацией населения добавилась еще одна проблема от непутевых децентрализаторов, которые приняли ряд «исторических законопроектов». Они фактически разделили Украину на провинциальную и городскую – с населением до 50 тыс. и больше 50 тыс. Проблема заключается в том, что социальные и гуманитарные заведения в небольших городках и поселках будут оптимизировать и переносить в большие города».

Томенко отметил основную проблему такой децентрализации.

«Принятие Закона «О полном общем среднем образовании» показало определенную некомпетентность парламента, поскольку он имеет ряд проблем, однако был проголосован представителями всех фракций. Этот законопроект имеет свою историю. Он был подготовлен Министерством времен Гриневич, подан правительством Гончарука. Но идея законопроекта с самого начала была циничной и антинародной. Систему образования поделили на 3 уровня – начальные школы, затем гимназии и лицеи 10-11 классов. Так вот лицея планируют создавать в населенных пунктах с населением более 50 тыс. Это означает, что все, кто живут в небольших городках, будут лишены возможности иметь полное среднее образование. Им предлагают вступать в ПТУ, которые тоже сегодня массово закрывают, или стать молодыми заробитчанами соседних странах».

Лидер партии «Рідна країна» призвал к ответственности всех фракций.

"За это решение должны нести ответственность все фракции, потому что ни одна из них так и не выступила против. Наша команда и ряд специалистов в области образования выступали категорически против этого законопроекта и сегодня исправить ситуацию можно лишь путем внесения изменений в законопроект. Нужно остановить это деление на детей бедных, живущих в городках, и богатых, проживающих в крупных городах. Для крупных городов также создали проблемы, поскольку теперь детям придется добираться в учебное заведение дольше, поскольку количество лицеев будет меньше, чем количество гимназий. Эту псевдо реформу нужно пересмотреть, а Министерство образования должно посоветоваться с родителями и учителями».