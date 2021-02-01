В Днепре девушка выпала с балкона многоэтажного дома и упала на голову мужчине

В частности, в Днепре на жилмассиве Тополь с балкона на 14-м этаже выпала женщина. Она упала на 34-летнего мужчину, который выходил в этот момент из подъезда. Об этом сообщает "Наш город".

Кроме того, издание "Информатор" предоставило снимки с месте события.

Происшествие произошло сегодня, 1 февраля около 7 утра. Женщина, которая находилась в гостях у знакомых, выпала с балкона на 14 этаже. В результате падения она погибла. Мужчину, на которого она упала, с тяжелыми травмами доставили в областную больницу Мечникова.

На данный момент неизвестно, пыталась ли женщина покончить с собой или выпала по неосторожности. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства случившегося.

Главврач больницы Сергей Рыженко рассказал, что у мужчины перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, другие многочисленные переломы. Сейчас он находится в отделении политравмы.

"Говорит, что, кроме удара, больше ничего не помнит. Никакого отношения к погибшей женщине он не имеет. Просто шел на работу", - добавил Рыженко.

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