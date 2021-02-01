Февраль принесет много нововведений для украинцев. Каких именно – рассказывает журналист Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для Знай.uа.

Карантин. Скорее всего, в ближайшее время локдауна не будет. Сейчас карантин в Украине действует до 28 февраля, но его могут продлить до 31 марта.

Вакцинация. Получить вакцину в третьем месяце зимы смогут не все.

Еще в декабре глава Минздрава Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от коронавируса в Украине. Документ обновляется, на данный момент он предусматривает пять этапов вакцинации населения.

• первыми привьются медики, работающие с коронавирусными пациентами, люди в домах престарелых и работники дошкольных учреждений.

• вакцинация других медиков, стариков и работников социальных служб.

• вакцину получат люди старше 65 лет, учителя, работники правоохранительных органов и спасатели.

• после этого будет вакцинация людей в возрасте от 60 лет, взрослых с сопутствующими болезнями и людей из других групп риска.

• и только потом других категорий населения, которые не входят в указанные выше приоритетные группы.

Пенсии. В этом месяце повышений пенсий не ожидается. По плану правительства, следующее повышение будет только в марте – индексация пенсий на 11%.

Тарифы. После протестов правительство решило предпринять некоторые шаги в урегулировании вопроса оплаты коммуналки. В том числе, установить предельные цены, отменить штрафы и ввести компенсации.

С 1 февраля до конца отопительного сезона максимальная цена будет не выше 6,99 грн за кубометр. Тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут до конца отопительного сезона. Регулятор ограничит тариф на распределение газа до 1,79 грн.

Также разрабатывается законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления. Штрафы или пеня за несвоевременно оплаченные газ и тепло за январь применяться не будут. Ожидаются результаты расследования Антимонопольного комитета по поводу тарифов на коммуналку. Основным продуктом газораспределительных компаний станет «годовой продукт по умолчанию» – цена на газ будет устанавливаться один раз в год.

Кроме того, украинцам компенсируют расходы на электроотопление. На это правительство планирует потратить полтора миллиарда гривен. Выплаты будут покрывать разницу в платежках между старым и новым тарифом на электроэнергию. Компенсацию начислят всем, кто пользуется электрообогревом, в течение трех месяцев – январь, февраль, март. Впрочем, норма не касается тех, кто уже получает субсидию. На компенсацию могут рассчитывать те, кто проживает в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление. Льгота также касается многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа.

ВНО. МОН Украины не собирается отказываться от проведения внешнего независимого оценивания. Регистрация на основное ВНО начнется с 1 февраля. Однако чиновники еще не решили, в каком формате будет проходить тестирование.

Курс доллара. По оценкам экспертов, в феврале возможно сначала стремительное укрепление евро по отношению к доллару, а затем такое же резкое укрепление доллара.

Выходные дни. В этом году февраль насчитывает 28 дней, менее трети из них будут выходными. В частности, будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые традиционно являются выходными днями. Таким образом, в последнем месяце зимы будет 20 рабочих и 8 выходных дней.

Погода. В феврале будет теплее, чем в январе. Но морозы и снег еще до конца зимы не покинут территорию Украины.

Последний месяц зимы встретит украинцев минусовой температурой воздуха. Кое-где столбики термометров опустятся до -13 градусов. Однако с 9-10 февраля морозная погода отступит, температура воздуха будет достигать +2 ... + 3 градуса. В Украину придет оттепель, которую прогнозируют до 21 февраля. В конце месяца вернутся небольшие морозы – до -4 градусов. Похожая погода будет и в начале марта. В середине февраля, когда погода будет теплее, будет дождь и мокрый снег. Встречать весну украинцы будут также со снегом, ведь в конце февраля он охватит некоторые регионы страны.

Ранее Politeka сообщала, что Катерина Котенкова рассказала, как рассчитать свою будущую пенсию.

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