Основой борьбы с коррупцией в Госэкоинспекции станет персональная ответственность руководителя.

Как пишет Знай.юа, об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время оперативного совещания с руководителями подразделений – сообщается на сайте природоохранного органа.

"Если в территориальном подразделении ГЭИ будет зафиксировано два или более случаев противоправных коррупционных действия в связи с превышением полномочий или получением незаконной выгоды, меры будут приниматься немедленно - руководитель будет уволен!",- отметил Андрей Малеваный.

Глава ГЭИ подчеркнул, что факты коррупционных действий недавно имели место в Волынской области.

"Уже сейчас начата комплексная проверка ГЭИ в Волынской области, где были выявлены случаи превышения инспекторами своих полномочий. Во время этого мероприятия проконтролируем действия всех работников – от инспекторов до руководства".- сообщил Андрей Малеваный.

По словам главы ГЭИ, в этом году в Госэкоинспекции продолжается уже начатая антикоррупционная работа.

"В частности, совместно с представителями правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» наработаны проекты антикоррупционных мероприятий, которые будут реализовываться в течение года. Кроме того, Госэкоинспекция осуществляет и собственные мероприятия согласно антикоррупционной программе на 2020-2021 годы", - добавил Андрей Малеваный.