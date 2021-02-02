Жуткая авария произошла с маршруткой наполненной людьми

В Запорожье в понедельник, 1 февраля, водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали, их госпитализировали.

Об этом сообщает портал 061.ua.

По предварительным данным, в момент ДТП в маршрутке находились 22 человека. Людей с различными травмами увезли в больницу №5. Сам виновник ДТП, водитель 1987 года рождения, скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

В сети также появился момент ДТП, где с камеры видеонаблюдения видно, что маршрутное такси на скорости просто влетает в столб.

18 июня 2020 года данный водитель стал участником ДТП на Маяковского. Тогда водитель легковушки не предоставил преимущества в движении автомобилю, который двигался в попутном направлении, в результате чего столкнулся с маршрутным такси № 81.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.