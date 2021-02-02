31 января российский снайпер на Донбассе тяжело ранил украинского военнослужащего

Пуля вражеского снайпера пробила каску насквозь и ранила бойца Вооруженных сил Украины в голову.

Об этом сообщил журналист Александр Махов на своей странице в Facebook.

Махов уточнил, что на данный момент он находится в реанимации, его состояние очень тяжелое. В бойца, который находился рядом, также попал снайпер. Махов рассказал, что террорист целился в сердце, но немного промахнулся. Произошло это на передовых позициях недалеко от Донецка.

"Так выглядит перемирие на Донбассе. Пуля снайпера пробила каску насквозь и ранила армейца в голову. Собратья собирали мозги в кучу руками и забинтовывали голову. Сейчас боец находится в реанимации. Состояние его очень тяжелое", - пишет журналист.

Он уточнил, что военные предполагают, что "работала" пара снайперов. Было два почти одновременных выстрела. Вражеские стрелки поймали в прицел армейцев, когда те передвигались между огневыми точками.

Также ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 1 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ответ на обстрелы противника Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

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