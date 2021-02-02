2 февраля день памяти Андрея Кузьменко – известного украинского певца, шоумена, лидера группы «Скрябин»
В этот день, шесть лет назад, его жизнь оборвалась в ДТП на Днепропетровщине.
Его искренность, открытость и подлинность восхищали многих украинцев. Андрей никогда не лез за словом в карман и говорил то, что думал, и не предавал свои убеждения.
Предлагаем самые яркие высказывания украинского музыканта:
Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!
Мой дом — единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей.
Чем больше хочешь взять от жизни — тем меньше оно хочет тебе дать.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Располневшая Ульянова из «Холостяка» расплакалась после контрольного взвешивания: что происходит со звездой
Беременная жена "Холостяка" Добрынина решила напоследок оторваться на Мальдивах: "Вот это для малышки..."
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Найдено тело известного актера-красавца, ему было всего 26: "Не выдержал локдауна"
Политики - люди с другой планеты, они законы придумывают для нас, чтобы нас, как отару держать в каком-то периметре.
То беда нашего народа, что мы "терпилы".
Украинцы выбирают такого, что сначала с вазелином, а потом уже без вазелина, чтобы пожёстче. Этакий садомазохизм в генах…
Я возненавидел наших политиков, потому что это лицемеры. Я возненавидел Россию, к которой всегда относился толерантно. Я никогда в жизни не поеду в Крым. Для меня, то есть предательство со стороны Крыма. Будто взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны.
Все эти вышиванки на машинах, желто-голубые заборы, окрашенные по ржавчине... Эти люди придерживаются какой-то своеобразной эстетики. Потому что если ты делаешь надолго-то рисуй под линейку, очисти от ржавчины... Я бы не хотел, чтобы в моей стране были такие заборы или остановки, на которых "Слава Украине" косо-криво написано. Вот такая и страна, в принципе, как те надписи".
Напомним, дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необыкновенной красотой, личные фото и подробности из жизни.
Также Politeka писала, что мать Кузьмы Скрябина разгромила мощным заявлением.
Как сообщала Politeka, мать Кузьмы Скрябина воззвала к совести украинцев.