2 февраля день памяти Андрея Кузьменко – известного украинского певца, шоумена, лидера группы «Скрябин»



В этот день, шесть лет назад, его жизнь оборвалась в ДТП на Днепропетровщине.



Его искренность, открытость и подлинность восхищали многих украинцев. Андрей никогда не лез за словом в карман и говорил то, что думал, и не предавал свои убеждения.





Предлагаем самые яркие высказывания украинского музыканта:

Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!

Мой дом — единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей.



Чем больше хочешь взять от жизни — тем меньше оно хочет тебе дать.

Политики - люди с другой планеты, они законы придумывают для нас, чтобы нас, как отару держать в каком-то периметре.

То беда нашего народа, что мы "терпилы".

Украинцы выбирают такого, что сначала с вазелином, а потом уже без вазелина, чтобы пожёстче. Этакий садомазохизм в генах…

Я возненавидел наших политиков, потому что это лицемеры. Я возненавидел Россию, к которой всегда относился толерантно. Я никогда в жизни не поеду в Крым. Для меня, то есть предательство со стороны Крыма. Будто взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны.

Все эти вышиванки на машинах, желто-голубые заборы, окрашенные по ржавчине... Эти люди придерживаются какой-то своеобразной эстетики. Потому что если ты делаешь надолго-то рисуй под линейку, очисти от ржавчины... Я бы не хотел, чтобы в моей стране были такие заборы или остановки, на которых "Слава Украине" косо-криво написано. Вот такая и страна, в принципе, как те надписи".

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необыкновенной красотой, личные фото и подробности из жизни.

Также Politeka писала, что мать Кузьмы Скрябина разгромила мощным заявлением.

Как сообщала Politeka, мать Кузьмы Скрябина воззвала к совести украинцев.









