В городе Первомайск Николаевской области намеренно подожгли ТЦ "Эпицентр"
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
"Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджегши помещения, бросился бежать", - говорится в сообщении.
Охранникам, вместе с сотрудниками управления полиции охраны, удалось догнать и задержать злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия сотрудники охранники вызвали полицейских.
По данным спасателей, площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.
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По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
В сети уже появились кадры ЧП, на которых видно как столб черного густого дыма поднимается над зданием.
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