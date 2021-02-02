На Сумщине похоронили бойца ВСУ, который трагически погиб на Львовском военном полигоне

Кадры прощаний опубликовали на Армияинформ.

Страшный инцидент произошел 28 января. Тогда Анатолий Мельник оказался под колесами техники. Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение.

В последний путь погибшего воина провели родные, близкие, командиры и сослуживцы Анатолия.

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"Для нас очень важно почтить погибшего военного и воздать ему надлежащие воинские почести. Он достойно защищал свою страну, и это, к сожалению, последнее, что мы можем для него сейчас сделать", - отметил начальник пресс-службы Сумского областного территориального центра комплектования и соцподдержки капитан Александр Бондаренко.

Отметим, что у Анатолия осталась жена, с которой он служил в одной части.

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