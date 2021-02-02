Чем дальше, тем больше президент Владимир Зеленский подвергается активной критике с различных сторон. К чему это может привести?

Своё мнение в программе «Что дальше» высказывает бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

«Все критики действующего президента, которые говорят, что что-то делается не так – это бывшие чиновники, политологи, политтехнологи, депутаты парламента. Та же Лиза Яресько, которая выступила с критикой. Одним словом, это люди, которые не будут в ближайшее время молчать», - говорит он.

По словам Раимова, «съесть» их всех у Зеленского не хватит сил, но это не нужно. Достаточно «съесть» некоторых, чтобы остальные боялись. Это старый, как мир, закон власти.

Важно понимать ситуацию с точки зрения президента. Все мы, кто его критикует, являемся для него препятствием на пути к следующему сроку. А Владимир Зеленский в 2021 году пересекает «экватор» своего президентства. До следующих выборов останется два с половиной года. Пора уже начинать избирательную кампанию. Поэтому все, кто критикует президента, для него – мишень, потому что они стоят между ним и новым сроком.

«Служба безопасности Украины по делу Telegram-каналов сейчас работает просто идеально. Дали команду – они быстренько всё сделают. Я бы даже предположил, что в нашей стране со времён Порошенко ничего не поменялось. Языковая тема не поменялась, война не прекратилась, экономическая ситуация осталась прежней, с националистическими организациями тоже всё по-старому. И на должности по-прежнему назначают своих людей», - считает Дмитрий Раимов.

Ранее, как сообщает Politeka, он посоветовал украинцам не вмешиваться в белорусские дела и сосредоточиться на собственных.

Также Раимов выступил с критикой Зеленского за его несвоевременный отдых.