В Российском Красноярске на складе автозапчастей произошел крупный пожар



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Согласно последним данным, огонь распространился уже на 3,5 тысячи квадратных метров.

При тушении пожара потеряли связь с тремя пожарными. Они первыми зашли в здание искать людей, а позже обрушилась кровля.

Telegram-канал "Lifeshot" опубликовал запись, на котором слышны их последние переговоры по рации. По словам других спасателей, трое мужчин из пропавшего звена сняли маски в дыму, сказали, что не могут дышать, и после этого перестали выходить на связь.

"У нас закончился воздух в баллонах. Нужно найти выход...", - сказал один из них.



Официально поиски ещё продолжаются, но в СМИ появляется информация о смерти спасателей.



Пожар сложный — чтобы огонь не распространился на соседние здания, на месте работают более 100 пожарных.







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