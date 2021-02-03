В Российском Красноярске на складе автозапчастей произошел крупный пожар
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Согласно последним данным, огонь распространился уже на 3,5 тысячи квадратных метров.
При тушении пожара потеряли связь с тремя пожарными. Они первыми зашли в здание искать людей, а позже обрушилась кровля.
Telegram-канал "Lifeshot" опубликовал запись, на котором слышны их последние переговоры по рации. По словам других спасателей, трое мужчин из пропавшего звена сняли маски в дыму, сказали, что не могут дышать, и после этого перестали выходить на связь.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Дочь Кошевого из "Квартал 95" решила превзойти Кухар, родители схватились за голову: "Не хватало..."
Дантес засветил постельные утехи с изголодавшейся Дорофеевой, с такой не заскучаешь: "Ночная охота..."
Стареющая Пугачева публично расплакалась из-за боли разлуки: "Начинаю о нем говорить, и у меня слезы..."
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
"У нас закончился воздух в баллонах. Нужно найти выход...", - сказал один из них.
Официально поиски ещё продолжаются, но в СМИ появляется информация о смерти спасателей.
Пожар сложный — чтобы огонь не распространился на соседние здания, на месте работают более 100 пожарных.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".