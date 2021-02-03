На 56 году ушел из жизни педиатр Валерий Остапчук



Врач работал в Центре матери и ребенка Винницкой городской клинической больницы, сообщает "33 канал".



Почти 30 лет своей жизни он посвятил спасению детей. По словам коллег, Валерий был настоящим профессионалом своего дела и в его кабинет всегда стояли очереди благодарных пациентов.

В ноябре прошлого года он заболел коронавирусом, но смог победить болезнь. Спустя несколько месяцев Валерия свалила новая напасть - он начал сгорать на глазах от редкой форма онкологии.

Валерий никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, но коронавирус внес свои коррективы.

В конце декабря внезапно появилась слабость, и врачи поставили ему смертельный диагноз.

"Состояние ухудшалось каждый день. Но мы не теряли надежду и верили, что болезнь можно вылечить. Поэтому готовились к курсу химиотерапии. Валерий надеялся, что пройдет борьбу за свою жизнь", - рассказала жена медика.

28 января он умер.

"До последней минуты Валерий был в сознании и консультировал пациентов, которые обращались за помощью. Смерть наступила внезапно, в это даже не верится", - поделилась женщина.





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