На 56 году ушел из жизни педиатр Валерий Остапчук
Врач работал в Центре матери и ребенка Винницкой городской клинической больницы, сообщает "33 канал".
Почти 30 лет своей жизни он посвятил спасению детей. По словам коллег, Валерий был настоящим профессионалом своего дела и в его кабинет всегда стояли очереди благодарных пациентов.
В ноябре прошлого года он заболел коронавирусом, но смог победить болезнь. Спустя несколько месяцев Валерия свалила новая напасть - он начал сгорать на глазах от редкой форма онкологии.
Валерий никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, но коронавирус внес свои коррективы.
В конце декабря внезапно появилась слабость, и врачи поставили ему смертельный диагноз.
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"Состояние ухудшалось каждый день. Но мы не теряли надежду и верили, что болезнь можно вылечить. Поэтому готовились к курсу химиотерапии. Валерий надеялся, что пройдет борьбу за свою жизнь", - рассказала жена медика.
28 января он умер.
"До последней минуты Валерий был в сознании и консультировал пациентов, которые обращались за помощью. Смерть наступила внезапно, в это даже не верится", - поделилась женщина.
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