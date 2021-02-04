Выяснилась причина отравления десятков детей в школе Кропивницкого
Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел 2 февраля. Тогда около полусотни детей одной местных школ почувствовали себя плохо после завтрака.
Некоторых детей даже пришлось госпитализировать.
Температура у них поднялась до 39, 38,5 градусов, а врачи оценивали их состояние как средней степени тяжести.
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После проверки столовой учебного заведения в пищи и смывах с поверхностей было выявлено множество микроорганизмов, которые могли вызвать пищевое отравление у детей.
Среди них и патогенный стафилококк. Более того, даже продукты были ненадлежащего качества.
После инцидента в школе провели генеральную уборку и полную дезинфекцию. Специалисты также проверят остальные учебные заведения города.
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