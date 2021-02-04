На Полтавщине произошло ЧП в детском саду



Подробности рассказали в местном издании КОЛО.

Воспитательница детского сада умерла на работе 3 февраля в селе Новая Михайловка.

Нянечка, перед тем, как потерять сознание успела произнести "мне что-то плохо". Медики пытались реанимировать 19-летнюю девушку, но ее сердец так и не запустилось.

Ей было всего 19 лет.

В интервью СМИ заведующая детсада рассказала, что трагедия произошла мгновенно и Марине не помогли ни уколы, ни массаж сердца.

"Марина Руслановна сидела с помощницей воспитателя в спальне на стульчике возле мальчика, у которого она ассистенткой. Сказала, что ей плохо и потеряла сознание тут же. Детки уже спали, а мы, работники, начали оказывать помощь, вызвали родителей Марины, местную фельдшерицу и из соседнего села медиков (они как раз были рядом, в нашем селе на вызове)", - поделилась женщина.







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