В Кривом Роге полицейские нашли 15-летнюю девочку весом 9 килограммов



До такого состояния ребенка довела мать, передает "Сегодня".



Правоохранители были в ужасе, когда приехали забирать ребенка. Квартира не отапливалась, по стенам бегали тараканы. Везде валялись пустые пластиковые бутылки.

Ребенка сразу же госпитализировали. По словам медиков, девочка - инвалид с детства, а ее состояние средней тяжести.

В квартире Богдана проживала вместе с мамой и старшей сестрой.



Соседи рассказывают, что жила семья за счет помощи. В прокуратуре города проведут расследование, как мать могла довести ребенка до такого состояния.

"Нечеловеческие условия проживания ребенка вследствие ненадлежащего ухода-ребенок не способен к самообслуживанию. Не умеет сидеть, ходить, стоять, говорить", – рассказали в прокуратуре.

Матери Богданы грозит 5 пять лет лишения свободы, если ее вину докажут.

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