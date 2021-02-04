В Кривом Роге полицейские нашли 15-летнюю девочку весом 9 килограммов
До такого состояния ребенка довела мать, передает "Сегодня".
Правоохранители были в ужасе, когда приехали забирать ребенка. Квартира не отапливалась, по стенам бегали тараканы. Везде валялись пустые пластиковые бутылки.
Ребенка сразу же госпитализировали. По словам медиков, девочка - инвалид с детства, а ее состояние средней тяжести.
В квартире Богдана проживала вместе с мамой и старшей сестрой.
Соседи рассказывают, что жила семья за счет помощи. В прокуратуре города проведут расследование, как мать могла довести ребенка до такого состояния.
"Нечеловеческие условия проживания ребенка вследствие ненадлежащего ухода-ребенок не способен к самообслуживанию. Не умеет сидеть, ходить, стоять, говорить", – рассказали в прокуратуре.
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