Женщина бросила малолетних детей в Херсоне



Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.



За помощью к правоохранителям обратился дедушка мальчиков.



"В квартире находился дедушка вместе с двумя внуками в возрасте 7 и 12 лет. По словам мужчины, его 35-летняя дочь ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками", - рассказали в полиции.

Дети без еды прождали мать на улице 3 часа, и когда дедушка узнал об этом, то сразу сообщил в полицию.

Полицейские позвонили женщине. Во время разговора она выражалась нецензурной бранью, у нее были явные признаки алкогольного опьянения и возвращаться домой к детям она отказалась. После чего вообще выключила телефон.

В итоге мальчики охотно поехали к дедушке, а мать, которая даже выключила телефон после звонков полиции, ждут разбирательства из-за ненадлежащего выполнения родительских обязательств.

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