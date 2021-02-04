"Как жаль!" и "Поздравляю, вы закрыты!" - такими наклейками активисты Национального Корпуса обклеили вход в офисы каналов, которые закрыли после решения СНБО. Как пояснил один из участников акции, таким образом Нацкорпус решил поздравить Украину с закрытием вражеских пророссийских СМИ.

Также активисты оставили контакты Центра занятости. "Надеемся, они смогут найти что-то лучше, чем проплаченные Кремлем каналы Медведчука", - отметили в партии.

Вчера Нацкорпус также приходил к этим каналам - проверить выполнение решения СНБО. Националисты пообещали и в дальнейшем следить, чтобы каналы придерживались правил.

Напомним, что вчера в Харькове активисты местного отделения Национального Корпуса остановили автобус с молодыми людьми, которые ехали в Киев на акцию против закрытия каналов NewsOne, ZIK и 112 Украина. Ранее Андрей Билецкий заявил о готовности противодействовать массовым беспорядкам в случае необходимости.