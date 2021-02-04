Украина отстает на 30 лет от Европы, поэтому мы должны быть лучше, а не на уровне, чтобы создавать лучшие условия, чтобы здесь было комфортно работать.

Об этом говорит украинский экономист и бизнесмен Анатолий Амелин в блоге "Романенко беседы".

По словам Анатолия Амелина, Украина должна быть европейским логистическим хабом, провести через Украину все возможные логистические коридоры и создать для этого все выгодные условия.

"Это не только возможность через нас прогонять транзит, а это еще и огромные инвестиции в инфраструктуру: это украинские материалы, украинские рабочие руки, это вклад в экономику", - отмечает он.

Бизнесмен говорит, что Украина должна быть энергетически независимой страной, обеспечивать самих себя и сделать это максимально дешевым для экономики. А это, по его мнению, важна и конкурентоспособное преимущество в структуре себестоимости продуктов

"Украина имеет достаточно возможностей и самое главное ресурсов для того, чтобы себя обеспечивать, но также развивать и экспорт. Мы можем быть игроками на европейском газовом рынке, на рынке электроэнергии и таким образом быть не страной с вытянутой рукой, но и страной, которая может быть партнером", - объясняет Амелин.

Еще одна роль Украины - это продовольственная безопасность. По словам бизнесмена мы являемся одним из ее центров. В сотрудничестве с, например, Америкой мы можем влиять на этот рынок. По словам Амелина, мы можем экспортировать даже полуфабрикаты или экологически чистую продукцию, которую выращивают наши фермеры.

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