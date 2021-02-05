На Черниговщине произошло смертельное ЧП в зоопарке



Как передает Politeka.net, подробности рассказали в отделе коммуникаций полиции области.

По данным правоохранителей, 47-летний работник зоопарка собирался кормить животное и зашел в вольер. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В комментарии журналистам ТСН, директор зоопарка рассказал, что трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности.

Мужчина проработал в Менском зоопарке 12 лет. У него остались жена и взрослый сын.

Уже открыто производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

Такое правонарушение карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет.

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