В сети показали, как выглядит одна из украинских больниц
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Нет друзья, это не кадры из фильма ужасов или какого-то триллера. Это... палата в Бердянской инфекционной больнице", - сообщил он в подписи к фото.
На опубликованных фото видно, что условия, мягко говоря, не сильно подходят для лечения там пациентов.
Кадры вызвали бурные обсуждения среди украинцев в сети.
"Зато сколько богатых дворцов и много миллионеров в Украине", "Это просто географические ребусы на стенах. Бесплатно, между прочим", "Боже мой, какой ужас! И это с такими больницами визжать о масках и штрафы?", "Так все удивляются как будто с другой планеты, такое ощущение что люди не знают что везде воруют, будь то президент или глав врач", - писали в комментариях под постом.
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