Российская Федерация испытывает на жителях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей свою незапатентованную вакцину "Спутник Light".
Об этом сказал политолог Дмитрий Снегирёв в программе "Политика Наизнанку".
"В российских СМИ появилось сообщение, что "Спутник V" прошел третью стадию клинических испытаний. Вроде бы 20 тыс. добровольцев получили прививку, эффективность этой вакцины на уровне 91%. Но это по российским данным. А теперь, собственно, относительно ситуации на оккупированных территориях. Ту информацию, которую получил аналитический отдел "Права справа". Речь о том, что на оккупированные территории, скорее всего, поставили не "Спутник V", то есть, ту вакцину, о которой говорит центр Гамалии, разработчик ее, а "Спутник Light". Это новая, еще одна разработка Российской Федерации", - сказал Дмитрий Снегирёв.
По его словам, "Спутник V" действительно прошел два этапа клинических испытаний, в то время, как "Спутник Light" только проходит испытания.
"Поэтому, собственно, и понятны заявления российской официальной стороны, а это, собственно, российский центр инвестиций, который и является разработчиком этой "Спутник V", о том, что они ничего не поставляли на оккупированные территории. "Спутник V" - это двухкомпонентная вакцина, "Спутник Light" - это однокомпонентная вакцина. Упрощенный характер ее, который еще нуждается в клинических испытаниях. И вот здесь выныривает совсем другой тогда характер этого "гуманитарного жеста". Акта доброй воли по отношению к гражданам Украины, жителей оккупированных территорий. Идет речь о том, что Российская Федерация фактически использует оккупированные территории как плацдарм для испытаний своей вакцины "Спутник Light". То есть, будут проводиться прививки незапатентованной вакциной", - подчеркнул Снегирёв.
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Он отметил, что ОРДЛО нужна Российской Федерации исключительно как серая зона, в том числе, для испытания сомнительного качества медицинских препаратов.
"Причем в качестве лабораторных крыс выступают граждане Украины", - прибавил политолог.
Напомним, как сообщала Politeka, украинцев предупредили о специальных списках вакцинации от коронавируса.
Также Politeka сообщала, что стало известно, какими препаратами будут вакцинировать в Украине.