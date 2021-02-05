В Виннице произошло страшное преступление

Перед Новым годом 2019 мужчина зверски забил молотком родную мать, бывшую супругу и своих двоих маленьких детей: 8-летнего сына и 3-летнюю девочку.

Следователи и прокуроры на первом слушании сообщили, что Анатолия Мальца выдали микроэлементы, которые нашли эксперты на ногах, и вскоре мужчина признался в содеянном.



Но уже более двух лет не могут вынести приговор, хоть и его признали вменяемым.

Журналистам "33 канала" удалось пообщаться с мамой убитой женщины.

По словам Аллы Анатолиевны, на страшное убийство его могла подтолкнуть любовница.



"Делала та Лина что-то! Я дочери Наде тогда говорила: Может, я поговорю с Толиком, чтобы он успокоился с той женщиной-любовницей? А она мне сказала, что все у нас наконец нормально, он вернулся, все наладилось... «мама, не мешайся», — последнее, что Надя мне сказала о той его любовнице! Должен быть Новый год, праздник, все за столом, и тут мне звонят вечером под Новый год: Нади уже нет... И всех уже нет! Всех убили! Все мертвы…", - поделилась женщина.

В том, что именно Анатолись расправился со своей семье, женщина полностью уверена.

"Он сам набирал «скорую», чтобы ребенка спасали! И друзьям в тот момент звонил, что у него в квартире убийство! Хотел отмазаться, кровь из рук смыть, быть невинным?.. Но в глаза он мне в суде до сих пор не смотрит, видимо, боится... потому что я ему не верю! И потому желаю этому животному лишь смерти", - рассказала убитая горем Алла Анатолиевна.

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