В Днепре женщина заявила, что ее обманули и похитили новорожденного сразу после родов
Но, как выяснилось, женщина обманула правоохранителей, передает "ТСН".
Следователям удалось найти ребенка.
"В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где был обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сообщили в полиции.
Женщина сообщила сотрудникам, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.
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По окончании экспертизы будет принято решение о вручении подозрения матери, а дело теперь переквалифицировали его на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Ранее мы сообщали, что в Днепре беременная женщина потеряла ребенка после избиения.
В один из роддомов города поступила женщина с телесными повреждениями. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что пострадавшую избил муж. Женщина находилась на 29 неделе беременности. В результате избиения плод замер.
Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото
Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.