В Днепре женщина заявила, что ее обманули и похитили новорожденного сразу после родов

Но, как выяснилось, женщина обманула правоохранителей, передает "ТСН".

Следователям удалось найти ребенка.



"В ходе обыска немецкая овчарка Альма подвела полицейских к сливной яме туалета, где был обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сообщили в полиции.

Женщина сообщила сотрудникам, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

По окончании экспертизы будет принято решение о вручении подозрения матери, а дело теперь переквалифицировали его на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).



Ранее мы сообщали, что в Днепре беременная женщина потеряла ребенка после избиения.

В один из роддомов города поступила женщина с телесными повреждениями. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что пострадавшую избил муж. Женщина находилась на 29 неделе беременности. В результате избиения плод замер.





Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.