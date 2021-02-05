Первые месяцы президентства Владимира Зеленского были полны надежд на скорое прекращение войны с Россией. Однако давно уже понятно, что достичь мира в обозримом будущем вряд ли удастся.

Ситуацию в программе «Что дальше» на канале «Знай24» комментирует политический эксперт Александр Мусиенко.

«Я думаю, сейчас антироссийские настроения в Украине вырастут ещё больше. Я отслеживаю те направления, которые видны. И эта тенденция заметна по очень многим направлениям», - говорит политолог.

По его словам, Зеленский сейчас может на деле реализовать многие пункты программы своего предшественника Петра Порошенко. Тот говорил, обещал, но дальше этого дело не пошло. А вот Зеленский осуществит это на практике.

«Кому-то не понравится такая политика, но найдутся и те, кому она понравится. Скорее всего, он и будет идти этим путём. Если Зеленский намерен идти на второй срок, он будет искать поддержку среди избирателей партии «Европейская солидарность» или «Голоса»», - считает Александр Мусиенко.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт рассказал, чем опасны для Украины китайские инвестиции.

Также Мусиенко назвал бессмыслицей экспорт электроэнергии из России и Беларуси.