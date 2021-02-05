Политолог Тарас Загородний считает, что закон о народовластии - это симуляция. Такое мнение он высказал в своем блоге на YouTube.

"Я думаю, что закон (о референдуме - ред.) появился у “слуг народа” не случайно. Они почувствовали, что начинается сопротивление через тарифы, в парламенте раскол, а Конституционный суд не хочет под них ложиться ", - объясняет политолог.

По его мнению, это такой себе симулятор, который симулирует желание народа влиять на решение власти. Хотя, как говорит Загородний, у "слуг народа" и так большинство и президент, поэтому никто и так не мешает им выполнять волю народа.

"Я уверен, что это просто политтехнология. Похожее вы могли видеть перед местными выборами, когда президент вроде бы начал интересоваться мнением народа, хотя это была лишь мобилизация своих сторонников на избирательные участки", - приводит аргументы политолог.

Как подметил Загородний, в Законе есть одна ремарка: референдум можно проводить лишь с 2024 года, в а этот год окончится президентство Владимира Зеленского.

"Я вспоминаю историю референдумов, что были в вашей независимой Украине. Он был лишь один в 1999 году, и это была часть предвыборной кампании Леонида Кучмы. Еще референдум был в 1991 году, тогда это была советская Украина, а вопрос задавался хитро", - вспоминает Тарас Загородний.

Политолог уверен, что люди уже и так имели волеизъявление, когда выбирали депутатов в Верховную Раду, и поэтому политики, говорящие о референдуме, на самом деле лукавят, потому что парламентское большинство и так может решать все важные вопросы.

Ранее Politeka писала, что Фесенко объяснил, что не так с Законом о референдуме в Украине, и что он даст людям: "Это шаг к ...".

Также Politeka сообщала, что Загородний заявил, что лучше ликвидировать все антикоррупционные органы.