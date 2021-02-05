Выяснилась судьба ребенка, мать которого умерла во время родов в Ровно

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все произошло еще 23 января. После того как женщина родила крупного мальчика весом 4,5 кг, потеряла сознание. Но так как роды проходили не в больнице, а в присутствие "духовной акушерки" произошло непредвиденное. Акушерка оставила роженицу без помощи на три часа, и она скончалась.

Мальчика, который неделю находился в больнице, в итоге забрала к себе родная тетя.

В Службе по делам детей отметили, что это может быть временно, поскольку ребенка захотел забрать его родной отец. Из-за того, что мужчина не состоял в официальном браке с погибшей, ему придется доказывать свое отцовство.





Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.