Под Днепром произошла авария в районе железнодорожной станции «Воскобойня»
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Согласно последним данным, восемь вагонов из 57 грузового поезда сошли с рельсов, четыре из них перевернулись. Состав направлялся по маршруту «ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел».
Железнодорожное полотно разбито, из-за чего движение пассажирских поездов в обоих направлениях заблокировано.
По состоянию на 7:30 утра, движение восстановлено только по 1 пути.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
Знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за..."
Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."
"У нас закончился воздух!": люди оказались в огненном плену масштабного пожара, кадры трагедии
"Продолжаются работы по очищению аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна. На места происшествия привлечено 1 восстановительный поезд РЭС, 1 автокран, 1 автовышка; 40 работников", - говорится в сообщении.
Причина аварии пока неизвестно. К счастью, пострадавших и травмированных нет.
Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.
Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских
Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток