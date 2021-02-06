Под Днепром произошла авария в районе железнодорожной станции «Воскобойня»



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Согласно последним данным, восемь вагонов из 57 грузового поезда сошли с рельсов, четыре из них перевернулись. Состав направлялся по маршруту «ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел».

Железнодорожное полотно разбито, из-за чего движение пассажирских поездов в обоих направлениях заблокировано.

По состоянию на 7:30 утра, движение восстановлено только по 1 пути.

"Продолжаются работы по очищению аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна. На места происшествия привлечено 1 восстановительный поезд РЭС, 1 автокран, 1 автовышка; 40 работников", - говорится в сообщении.

Причина аварии пока неизвестно. К счастью, пострадавших и травмированных нет.





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