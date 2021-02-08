Во время мероприятий контроля за качеством топлива на АЗС и АГЗС в более 30% случаев установлены признаки фальсификации документов.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.
Это, в частности, отсутствие печатей в паспортах качества, подписей уполномоченных лиц лабораторий, которые должны проводить экспертизу, указание органа по оценке соответствия, который не наделен такими полномочиями, наименование лабораторий которые не являются аккредитованными и уполномоченными проводить соответствующие исследования и тому подобное.
"Отсутствие оформленных должным образом документов всегда является одним из признаков несоответствия продукции установленным требованиям и оборота некачественного топлива на рынке», - подчеркнул председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Он отметил, что законодательством предусмотрена обязанность продавца предоставлять по требованию потребителя копий документов о качестве и декларации о соответствии топлива.
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"В документе о качестве должны указываться следующие данные:
- дату выдачи и номер документа;
- название, марка топлива;
- название и адрес предприятия-производителя;
- дата изготовления топлива;
- дата отбора пробы и дата проведения испытания горючего в лаборатории;
- фактические результаты испытаний, подтверждающие соответствие марки топлива требованиям техрегламента;
- сведения о декларации о соответствии топлива техническому регламенту;
- ссылка на нормативные документы на методы испытания согласно нормативному документу на топливо;
- номер партии;
- данные о виде и количестве добавок (присадок) к горючему, которые добавляются для улучшения эксплуатационных и физико-химических свойств топлива;
- подпись начальника отдела технического контроля или руководителя лаборатории, которая выполняет функции отдела, или уполномоченного лица, заверенный печатью», - детализировал Андрей Малеваный.
Отсутствие таких данных свидетельствует о сомнительном качестве продукции. В случае выявления неполной информации граждане имеют право обратиться в Госэкоинспекцию, которая осуществит проверку характеристик продукции.
«Обращения можно присылать на электронную почту: info@dei.gov.ua или путем почтового отправления на адрес: переулок Новопечерский, 3, корпус 2, н. Киев, 01042. К нему необходимо приложить соответствующие копии документов и указать место реализации топлива, при наличии – наименование субъекта хозяйствования», - сообщил Андрей Малеваный.
Он также добавил, в течение 2020 года Госэкоинспекцией осуществлено 848 мероприятий по контролю качества топлива на АЗС и АГЗС. Это на 37% больше по сравнению с 2019 годом.
"Такие проверки ДЭИ осуществляет в рамках рыночного надзора за горюче-смазочными материалами. Инспекторами контролируется соответствие паспортов качества, деклараций о соответствии топлива требованиям, которые предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Технического регламента относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовых и котельных топлив».
По результатам мероприятий по контролю должностными лицами Госэкоинспекции принято 979 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер (приведение продукции в соответствие с установленными требованиями, ограничения продукции на рынке) и начислены административно-хозяйственных санкций на общую сумму 7 573 465 грн», - детализировал Андрей Малеваный.