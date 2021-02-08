Во время мероприятий контроля за качеством топлива на АЗС и АГЗС в более 30% случаев установлены признаки фальсификации документов.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

Это, в частности, отсутствие печатей в паспортах качества, подписей уполномоченных лиц лабораторий, которые должны проводить экспертизу, указание органа по оценке соответствия, который не наделен такими полномочиями, наименование лабораторий которые не являются аккредитованными и уполномоченными проводить соответствующие исследования и тому подобное.

"Отсутствие оформленных должным образом документов всегда является одним из признаков несоответствия продукции установленным требованиям и оборота некачественного топлива на рынке», - подчеркнул председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он отметил, что законодательством предусмотрена обязанность продавца предоставлять по требованию потребителя копий документов о качестве и декларации о соответствии топлива.

"В документе о качестве должны указываться следующие данные:

дату выдачи и номер документа;

название, марка топлива;

название и адрес предприятия-производителя;

дата изготовления топлива;

дата отбора пробы и дата проведения испытания горючего в лаборатории;

фактические результаты испытаний, подтверждающие соответствие марки топлива требованиям техрегламента;

сведения о декларации о соответствии топлива техническому регламенту;

ссылка на нормативные документы на методы испытания согласно нормативному документу на топливо;

номер партии;

данные о виде и количестве добавок (присадок) к горючему, которые добавляются для улучшения эксплуатационных и физико-химических свойств топлива;

подпись начальника отдела технического контроля или руководителя лаборатории, которая выполняет функции отдела, или уполномоченного лица, заверенный печатью», - детализировал Андрей Малеваный.

Отсутствие таких данных свидетельствует о сомнительном качестве продукции. В случае выявления неполной информации граждане имеют право обратиться в Госэкоинспекцию, которая осуществит проверку характеристик продукции.

«Обращения можно присылать на электронную почту: info@dei.gov.ua или путем почтового отправления на адрес: переулок Новопечерский, 3, корпус 2, н. Киев, 01042. К нему необходимо приложить соответствующие копии документов и указать место реализации топлива, при наличии – наименование субъекта хозяйствования», - сообщил Андрей Малеваный.

Он также добавил, в течение 2020 года Госэкоинспекцией осуществлено 848 мероприятий по контролю качества топлива на АЗС и АГЗС. Это на 37% больше по сравнению с 2019 годом.

"Такие проверки ДЭИ осуществляет в рамках рыночного надзора за горюче-смазочными материалами. Инспекторами контролируется соответствие паспортов качества, деклараций о соответствии топлива требованиям, которые предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Технического регламента относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовых и котельных топлив».

По результатам мероприятий по контролю должностными лицами Госэкоинспекции принято 979 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер (приведение продукции в соответствие с установленными требованиями, ограничения продукции на рынке) и начислены административно-хозяйственных санкций на общую сумму 7 573 465 грн», - детализировал Андрей Малеваный.