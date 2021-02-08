Активисты «Национального корпуса» вышли на акцию против проплаченного митинга в поддержку закрытых телеканалов 112, ZIK и NewsOne, который «Оппозиционная платформа «За жизнь» собрала в Киеве. Об этом сообщил руководитель Центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин в своем telegram-канале.
"Еще вчера у нас появилась информация, что «ватные» подонки за деньги собирают активистов для проведения проплаченной акции под КВЦ “Парковый”, якобы за свободу слова и против закрытия трех «ватных» телеканалов-помоек", - рассказал Жорин.
По его словам, когда активисты «Нацкорпуса» пришли на место проведения акции сторонниками ОПЗЖ, там уже находились сотни полицейских и нацгвардейцев. «Но даже несмотря на такую охрану они (участники акции ОПЗЖ) просто начали от нас убегать и разбегаться», - сказал Жорин.
«Национальный корпус» также сообщил о задержании группы проплаченных активистов, которые признались, что за участие в митинге ОПЗЖ им пообещали заплатить по 500 грн.
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Как сообщалось ранее, со 2 февраля по решению СНБО на телеканалы 112, ZIK и NewsOne были наложены санкции сроком на 5 лет, а их трансляцию прекращено. Владельцем этих телеканалов является народный депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак.