В Сумах тяжелобольную пациентку 2 часа возили между больницами, пока она не умерла

Как передает Politeka.net, подробности досудебного расследования рассказали в прокуратуре области.

Вопиющий инцидент произошел еще весной прошлого года.

По данным следствия, бригада скорой медицинской помощи доставила 78-летнюю женщину в сумской медицинский клинический центр инфекционных болезней с подозрением на пневмонию.

После осмотра, ее направили у в областную больницу.

"Несмотря на то, что тест на «COVID-19» у женщины был отрицательным, а ее состояние существенно ухудшилось, врач-терапевт не упустил медиков с больной в приемное отделение и в грубой форме сообщил, чтобы везли ее в другое отделение, поскольку экспресс-тест может быть недостоверным", - говорится в сообщении.

В итоге женщину на "скорой" доставили в еще одну больницу, но несмотря на то, что медики скорой звонили в это отделение и предупреждали о ее критическом состоянии, двери в приемное отделение были закрыты.

"Врач-анестезиолог, который также отказался госпитализировать больную, ссылаясь на карантин, - сообщили в прокуратуре.

Только при содействии полиции больную переместили в приемное отделение, где уже констатировали ее смерть.

Экспертиза установила, что если бы женщину вовремя госпитализировали и оказали помощь, она могла жить.

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