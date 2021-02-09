Гражданина Хорватии приговорили к тюрьме за убийство беременной украинки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в прокуратуре области.
Жуткая расправа произошла в Днепре еще летом вы 2013 году. Тогда между беременной украинкой и гражданином Хорватии завязалась ссора, в результате которой мужчина нанес потерпевшей многочисленные удары по голове. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник с места преступления скрылся.
"В рамках международного сотрудничества Днепропетровской местной прокуратурой №2 переданы компетентным органам Республики Хорватия материалы уголовного производства в отношении 36-летнего хорвата, обвиняемого в убийстве беременной женщины", - сообщили в ведомстве.
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Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 35 лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что в Киевской области во время ссоры 48-летний мужчина убил свою сожительницу, расчленил ее и пытался сжечь части тела.
Женщине было 35 лет. В результате трагедии сиротами осталось четверо детей.
При этом убийца утверждал, что его сожительница якобы сама упала и скончалась от травмы головы.
Напомним, в Киеве банда иностранцев атаковала людей в обменниках: "с ножами, пистолетами и...".
Ранее Politeka писала, что банда аферистов "нагрела" киевлян на 10 млн: "похищали людей и продавали их жилье".
Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.