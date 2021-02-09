Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 35 лет лишения свободы.



Ранее мы рассказывали, что в Киевской области во время ссоры 48-летний мужчина убил свою сожительницу, расчленил ее и пытался сжечь части тела.

Женщине было 35 лет. В результате трагедии сиротами осталось четверо детей.

При этом убийца утверждал, что его сожительница якобы сама упала и скончалась от травмы головы.

Напомним, в Киеве банда иностранцев атаковала людей в обменниках: "с ножами, пистолетами и...".

Ранее Politeka писала, что банда аферистов "нагрела" киевлян на 10 млн: "похищали людей и продавали их жилье".

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.







