Вдова погибшего на Донбассе бойца ВСУ родила ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Facebook-сообществе "Повертайся живим".
"Горе и счастье в одной фотографии. Это - Иван и Елена Горошко летом 2020 года. Молодой защитник Украины женился на любимой девушке. Но не спешите поздравлять молодоженов. 16 ноября 2020 года Иван Горошко погиб. Враг унес его жизнь в 21 год, оставив вдовой беременную жену. Даже в самых страшных снах, никто и никогда не сможет представить, каково это — на 6-м месяце беременности похоронить мужа", - говорится в сообщении.
Девушка не сдалась, и выносила сына от любимого - 5 февраля у погибшего воина 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ родился сын.
"Малыш никогда не увидит отца, но он точно будет знать, что его папа — Герой! Помните об этом и вы. А мы надеемся, что где-то там высоко, за облаками, сейчас улыбается Ваня и оберегает своего сына и жену, так же как и оберегал здесь Украину!", - подытожили волонтеры.
Иван Горошко родился 7 июля 1999 года в селе Калмазово в Кировоградской области. Он рано лишился матери, и позже его отец женился на женщине, у которой были свои дети. Поэтому в семье, кроме самого Вани, воспитывались еще его сестра и двое братьев.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
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