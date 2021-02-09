"Малыш никогда не увидит отца, но он точно будет знать, что его папа — Герой! Помните об этом и вы. А мы надеемся, что где-то там высоко, за облаками, сейчас улыбается Ваня и оберегает своего сына и жену, так же как и оберегал здесь Украину!", - подытожили волонтеры.

Иван Горошко родился 7 июля 1999 года в селе Калмазово в Кировоградской области. Он рано лишился матери, и позже его отец женился на женщине, у которой были свои дети. Поэтому в семье, кроме самого Вани, воспитывались еще его сестра и двое братьев.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.