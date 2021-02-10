Вскрылись жуткие подробности смерти новорожденного ребенка в Ровно

Напомним, вопиющий инцидент произошел ночью, 9 февраля.

В полиции рассказали, что роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который потом положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым.

По данным Rivne.media, малышка все-таки была живой.

"Согласно врачебного свидетельства, смерть ребенка наступила в результате переохлаждения. То есть, на момент рождения девочка была жива", - рассказал заместитель начальника следственного отделения полиции №1 Сарненского районного отдела полиции Вадим Пинчук.

Сейчас женщина находится в больнице, поскольку тяжело пережила роды.

Ей грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.



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