В Запорожской области 16-летний подросток до смерти забил мужчину
Как передает Politeka.net, вопиющие подробности рассказали на Telegram-канале Департамента уголовного розыска Украины.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 февраля в частном доме одного из сел Мелитопольского района Запорожской области - у себя дома был обнаружен умершим 26-летний мужчина.
В ходе розыскных мероприятий удалось выяснить, что к смерти причастен 16-летний школьник.
"Установлено, что ночью 30.01.2021, пребывая возле кафе, 16-летний злоумышленник без причины начал жестоко наносить удары ногами по голове потерпевшего, который лежал на земле в состоянии алкогольного опьянения и какого-либо сопротивления не оказывал. При этом, никакого конфликта между двумя лицами не было", - говорится в сообщении.
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После совершения преступления подросток попытался скрыться, но его нашли в Херсонской области.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины.
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