На Донбассе погиб боец ВСУ



Как передает Как передает Politeka.net , трагические новости с фронта сообщили в пресс-службе ООС.

11 февраля, после обстрела позиций ВСУ вооруженными формированиями РФ, защитник Украины получил огнестрельное ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, и, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООС подчеркнули, что ВСУ открыли огонь в ответ, а об инциденте было оповещено представителей ОБСЕ.

Стоит отметить, что в последнее время ситуация на фронте обострилась.

Не так давно, около населенного пункта Пески, что в районе оперативно-тактической группировки "Восток", снайпер из вооруженных формирований Российской Федерации ранил бойца ВСУ. Солдата доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Украинцы выразили свои соболезнования в связи с тяжелой потерей.

"Светлая память погибшему! Родным сочувствие", "Низкий поклон. Соболезнования родным и близким. Вечная память. Земля ему пухом и царствие небесное", - писали в комментариях под постом.