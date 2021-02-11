На Донбассе погиб боец ВСУ
Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили в пресс-службе ООС.
Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили в пресс-службе ООС.
11 февраля, после обстрела позиций ВСУ вооруженными формированиями РФ, защитник Украины получил огнестрельное ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, и, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ООС подчеркнули, что ВСУ открыли огонь в ответ, а об инциденте было оповещено представителей ОБСЕ.
Стоит отметить, что в последнее время ситуация на фронте обострилась.
Не так давно, около населенного пункта Пески, что в районе оперативно-тактической группировки "Восток", снайпер из вооруженных формирований Российской Федерации ранил бойца ВСУ. Солдата доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Украинцы выразили свои соболезнования в связи с тяжелой потерей.
"Светлая память погибшему! Родным сочувствие", "Низкий поклон. Соболезнования родным и близким. Вечная память. Земля ему пухом и царствие небесное", - писали в комментариях под постом.
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