В аварии на Кировоградщине погиб украинский музыкант
ДТП произошло 9 февраля на трассе Кропивницкий – Кривой Рог.
Джип врезался в "Славуту", из-за сильного удара легковушку буквально снесло с дороги.
За рулем был 29-летний Артем Язловецкий и, как передает "Обозреватель", парень весь удар принял на себя. Спасателям пришлось вырезать его тело из обломков "Славуты".
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В автомобиле вместе с ним находились его дети, двое мальчиков-близнецов и жена, которую сейчас спасают врачи в реанимации.
25-летней супруге Артема, Анастасии, ищут доноров, поскольку она потеряла много крови.
К счастью, мальчиков-близнецов Илью и Кирилла уже перевели в обычную палату. Врачи диагностировали у них сотрясение мозга.
Ранее мы писали, что в Харьковской области под колеса авто попал пешеход.
41-летний водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
52-летний местный житель получил травмы и его доставили в районную больницу. Следователь открыл уголовное производство.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной за рулем, кадры ЧП
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