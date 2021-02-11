В аварии на Кировоградщине погиб украинский музыкант

ДТП произошло 9 февраля на трассе Кропивницкий – Кривой Рог.

Джип врезался в "Славуту", из-за сильного удара легковушку буквально снесло с дороги.

За рулем был 29-летний Артем Язловецкий и, как передает "Обозреватель", парень весь удар принял на себя. Спасателям пришлось вырезать его тело из обломков "Славуты".

В автомобиле вместе с ним находились его дети, двое мальчиков-близнецов и жена, которую сейчас спасают врачи в реанимации.

25-летней супруге Артема, Анастасии, ищут доноров, поскольку она потеряла много крови.

К счастью, мальчиков-близнецов Илью и Кирилла уже перевели в обычную палату. Врачи диагностировали у них сотрясение мозга.

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41-летний водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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