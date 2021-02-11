На Тернопольщине сын убил собственного отца
Как передает Politeka.net, трагическую историю рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Супруги-пенсионеры годами потерпали от сына-садиста.
Мужчина почти не работал своей жизни и "сидел на шее" у своих пожилых родителей, которые обеспечивали его.
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В очередной раз он выпивший вернулся домом и набросился на родителей с кулаками. Он был отца и требовал денег на очередную бутылку.
На глазах у 74-летней матери он заби
"У меня была тысяча. Я его просила: "Ваня, только папу не бей". А он (отец мужчины - ред.) кричит: Марьянка, спасай меня", - со слезами на глазах вспоминает женщина.
Получив деньги и избив отца Иван сбежал. Его мать пыталась позвать на помощь, но была прикованной к постели после инсульта. Утром ее муж скончался.
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