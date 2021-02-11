На Закарпатье из-за осадков подтопило населенный пункт



Как передает Politeka.net, обстановку на улицах в селе Великие Лучки показали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, что улицы населенного пункта превратились в реки, автомобили плывут по дороге, будто лодки.

Стоит отметить, что с 9 февраля, на Закарпатье вследствие обильных дождей, поднялся уровень грунтовых вод и захламленности стоков случились локальные подтопления домохозяйств.

Спасатели 12 раз выезжали для помощи населению.

Уже зафиксированы паводки на пяти реках: Тиса, Латорица, Боржава, Перья и Турья. Из-за угрозы подтопления международной трассы М-06 Киев-Чоп на этом пути ввели ограничения большегрузного транспорта.

Спасатели призвали воздерживаться от поездок по этой дороге.

Стоит отметить, что похожая ситуация наблюдается и Ровенской и Львовской областях.

Из-за снегопада на Львовщине служба автомобильных дорог также ввела ограничения движения грузовиков на областных дорогах государственного значения.

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