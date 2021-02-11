В Чернигове обнаружили тело мужчины, которого последний раз живым видели около 2 лет назад

О жуткой находке рассказали в "ТСН".

По словам пресс-секретаря полиции области, тело обнаружили случайно - коммунальщики взламывали двери в квартире, из которой лилась вода к соседям снизу.

Тело мужчины уже раскладывалось. По словам соседей, это был 48-летний хозяин этой квартиры.

"Предварительно, на теле мужчины не обнаружили телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о его насильственной смерти. Соседи сообщили полиции, что в последний раз общались с этим человеком примерно полтора-два года назад ", - рассказала Юлия Ковтун.

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Причину и время смерти мужчины будет известна после экспертизы.


Ранее мы сообщали, что в одной из школ Одесской области нашли трупы людей. Трагедия произошла в селе Красная Коса Белгород-Днестровского район.

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