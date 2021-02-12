В Тернополе 6-летний мальчик едва не упал с балкона 4-го этажа

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ребенка, который стоял на внешней стороне балкона заметили соседи и сразу вызвали правоохранителей.

Прибывшие на место полицейские пытались попасть в квартиру, но им никто открыл.

Откликнулись соседи этажом ниже.

"Было принято решение выбиты стекла балкона, находящегося ниже с целью поддержки ребенка и с целью не допустить его выпадения с балкона", - рассказал полицейский.

Операцию по спасению ребенка прервала его мать: женщина высунулась из окна и затащила мальчика обратно в квартиру.

"Я вышла в душ и он открыл балкон, он хотел выйти. Он иногда гуляет с детьми, порой сам, порой я с ним",- рассказала мать мальчика.

По ее словам, ее сын таким образом хотел погулять на улице, поскольку дверь в квартиру была закрыта.

В полиции рассказали, что мальчик провисел на балконе почти 20 минут. И только, когда полицейские разбили окна на нижнем этаже, мама проснулась, подозревают правоохранители.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.